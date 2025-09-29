YouTube і Spotify під прицілом. Чи блокуватимуть російський контент в Україні

Контент з РФ — це м’яка сила, яка непомітно впливає на свідомість

Російський контент в українській мережі має фільтруватись і не пропонуватись як перше ліпше. І тут питання не в цензурі, а у впливі на суспільство.

Що треба знати:

Мережі в України повинні бути без російського контенту

Контент з РФ не має пропонуватись як перше ліпше

Україна має формувати власну ідентичність у мережі

Як розповіла РБК-Україна уповноважена із захисту державної мови, доктор філологічних наук, фольклористка Олена Івановська, питання блокування російського контенту в Україні часто називають "цензурою", але це не так. Адже насправді йдеться не про заборону, а про захист культурного простору і майбутнього покоління українців.

Слід чітко розуміти, що російський контент – це не лише розвага, особливо під час війні. Контент з РФ — це м’яка сила, яка непомітно впливає на свідомість, нормалізує агресію, розмиває ідентичність.

"Ми, дорослі, можемо критично поставитися до нав’язаних продуктів. А от діти й підлітки – більш вразливі. Коли Spotify чи YouTube автоматично пропонують їм російські пісні чи серіали, це не вибір, а маніпуляція", — каже Іванонвська.

Омбудсмен додає, що держава повинна зробити так, аби російський вплив не був агресивним і всеохопним. Тобто щоб російський продукт не йшов "фоном" і не формував звичку. Тому Україна наразі шукає шляхи співпраці з великими платформами. Головна мета — контент з Росії не має нав’язуватися автоматично.

"Хочеш – знайди його сам. Але він не має формуватися як "перша пропозиція". Це питання культурної безпеки", — каже Івановська.

Вона також наголошує, що в України захищають всі мови національних меншин. Адже стоїть завдання – підтримати багатомовність у культурному різноманітті, але без російського домінування.

