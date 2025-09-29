Засмічення чи перехідний етап? Як омбудсмен ставиться до суржику в Україні

Книжки та кіно українською — інструменти подолання суржику

На думку філологів, суржик української та російської мов — проміжна ланка переходу. Наразі він — об'єктивна реальність, яка є в мовленнєвій практиці українців.

Що треба знати

Суржик є проміжним етапом до чистої української мови

Носіїв суржику не варто цькувати, їх треба заохочувати покращувати навички

Держава має створювати умови для підвищення мовної культури

Так суржик характеризує уповноважена із захисту державної мови, доктор філологічних наук, фольклористка Олена Івановська в інтерв'ю РБК-Україна. Вона наголошує — носіїв суржику чи макаронічної мови не потрібно цькувати, а варто заохочувати до покращення. Це стосується тих, в кого суржик — перший крок до вивчення української мови "з подальшою перспективою позбутися його".

Нам потрібен час для подолання ситуації із суржиком Олена Івановська, Уповноважена із захисту державної мови, доктор філологічних наук, фольклористка

Вона наголошує, що не толерує суржик та вважає мову ознакою рівня культури. Водночас наголошує — в держави також є завдання в подоланні суржика. Саме держава, на думку уповноваженої з захисту державної мови, має "створювати умови для підвищення грамотності і культури мовлення".

Мовна омбудсменка навела приклади, як можна покращити мовну культуру та естетику. Серед способів — читати книги українською та дивитись кіно. Важливою віхою є перегляд відео на стрімінгових сервісах та музика, особливо — у дитячому та підлітковому середовищі.

Довідка:

Суржик — це стійка змішана форма мови, яка виникає внаслідок поєднання елементів української та російської (рідше інших) мов. Макаронічна мова — це мішанина двох чи більше мов в одному висловлюванні, коли слова й граматичні конструкції переплітаються хаотично. На відміну від суржика, макаронічна мова виникає хаотично та може бути елементом гумору.

