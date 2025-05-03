У школах перевіряють якою мовою говорять не лише на уроках: що загрожує за порушення

Що загрожує порушення мовного законодавства в школах

В Україні розпочалися перевірки закладів середньої освіти щодо використання української мови в навчальному процесі та поза нею. Дослідження проводиться уповноваженим із захисту державної мови та Держслужбою якості освіти.

Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена Тараса Кременя. Зазначається, що використання української мови у школах має бути обов’язковим не лише на уроках, а й на змінах, батьківських зборах та інших місцях.

"Уповноважений наголосив на важливості дотримання 21 статті Закону про державну мову, яка передбачає обов’язкове застосування української в закладах освіти та закликав усіх учасників освітнього процесу до активної співпраці у питанні утвердження державної мови в школах та за їх межами", — йдеться у повідомленні.

Подібний моніторинг проводиться щорічно, а в його рамках опитуються не лише учні, а й батьки та вчителі.

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає чітку систему покарань для порушників. За перше порушення законом передбачено лише попередження, проте за повторне порушення накладається штраф у розмірі 3400 гривень.

Як повідомлялося раніше, співзасновник Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, юрист та громадський активіст Геннадій Друзенко назвав три причини, чому в Україні не слід забороняти російську мову.