Готуйтеся до відключень електроенергії: у яких місяцях дефіцит буде найгострішим

Енергосистема буде особливо навантажена у вечірні години

Літо може принести українцям не лише спеку, а й нові виклики з електропостачанням. Уже зараз експерти попереджають про період, коли навантаження на енергосистему різко зросте і відключення світла повернуться.

Найскладніша ситуація очікується в період із червня по серпень. Саме ці місяці можуть стати піковими за рівнем дефіциту електроенергії через поєднання кількох факторів, як пояснив у бліц-інтерв'ю для "Телеграфа" доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США) Андріан Прокіп.

Детальніше у матеріалі: "Відключення світла в Україні гарантовані — коли, чому і як це буде".

За його словами, у цей час в енергосистемі зростає навантаження, а додатковим викликом стануть планові ремонти енергоблоків на атомних електростанціях.

Водночас у денні години ситуація виглядатиме дещо стабільнішою. Завдяки активній роботі сонячних електростанцій є висока ймовірність, що потреби споживачів частково покриватимуться.

Що кажуть інші

Про складну ситуацію з електропостачанням улітку повідомив і народний депутат Сергій Нагорняк, як раніше писав "Телеграф". За його словами, у найспекотніші місяці енергосистема може не витримувати пікових навантажень, особливо у вечірні години.

Він наголосив, що значна частина теплової та гідроенергетики зазнала серйозних пошкоджень, через що ці джерела вже не можуть повноцінно підтримувати стабільність системи.

Водночас ситуація навесні виглядає більш контрольованою. За прогнозом Нагорняка, у березні, квітні та травні можливі лише короткочасні відключення — і то за умови відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про графіки відключень світла в Україні на 24 березня.