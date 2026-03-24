Готовьтесь к отключениям электроэнергии: в какие месяцы дефицит будет наиболее острым

Энергосистема будет особенно нагружена в вечерние часы

Лето может принести украинцам не только жару, но и новые проблемы с электроснабжением. Уже сейчас эксперты предупреждают о периоде, когда нагрузка на энергосистему резко возрастет и возобновятся отключения света.

Наиболее сложная ситуация ожидается в период с июня по август. Именно эти месяцы могут стать пиковыми по уровню дефицита электроэнергии из-за сочетания нескольких факторов, как пояснил в блиц-интервью для "Телеграфа" доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США) Андриан Прокип.

По его словам, в настоящее время в энергосистеме увеличивается нагрузка, а дополнительным вызовом станут плановые ремонты энергоблоков на атомных электростанциях.

В то же время, в дневные часы ситуация будет выглядеть несколько стабильнее. Благодаря активной работе солнечных электростанций высока вероятность, что потребности потребителей будут частично покрываться.

Что говорят другие

О сложной ситуации с электроснабжением летом сообщил и народный депутат Сергей Нагорняк, как ранее писал "Телеграф". По его словам, в жаркие месяцы энергосистема может не выдерживать пиковых нагрузок, особенно в вечерние часы.

Он подчеркнул, что значительная часть тепловой и гидроэнергетики получила серьезные повреждения, из-за чего эти источники уже не могут полноценно поддерживать стабильность системы.

В то же время, ситуация весной выглядит более контролируемой. По прогнозу Нагорняка, в марте, апреле и мае возможны только кратковременные отключения — и то при отсутствии новых атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

