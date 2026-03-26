В іржі жодних шансів: садовий секатор стане як новий з цим лайфхаком

Перед весняними садовими роботами необхідно перевірити в якому стані після зими перебувають інструменти. Якщо один з основних для саду інструментів — секатор, заіржавів і не працює як слід, є прости спосіб привести його до ладу.

Американець поділився в Instagram, простим способом позбутись іржавого нальоту на інструменті. За його словами, для цього потрібен лише оцет та небагато часу.

Як позбутись іржі

Навіть сильну іржу можна без зусиль видалити з інструмента. Чоловік для цього використовує 5% оцет.

"Як очистити інструменти від іржі! Замочіть іржаві садові ножиці в оцті на 24 години, щоб вони були як нові! Я навчився цього у свого дідуся", — написав автор.

Він помістив секатор у невелику ємність і заповнив її оцтом. Він радить залишити інструмент на ніч, або на 10-12 годин. Вранці секатор потрібно промити під проточною водою та витерти насухо.

Що радять в коментарях

Користувачі звернули увагу, що після такої процедури необхідно змастити секатор. Деякі зазначають, що для таких же цілей, замість оцту можна використовувати популярний сильногазований напій.

"А тепер змастіть його!";

"І тримайте їх у відрі з маслом і піском. Інструменти служитимуть вічно";

"Ви також можете використовувати Coca-Cola! Коли ви побачите, що станеться, ви більше ніколи її не питимете!";

"Я скористався порадою, і це дуже добре відчистило мої машинки для стрижки від іржі", — пишуть користувачі.

Варто зазначити, що цей лайфхак підходить не лише для секаторів, а й для інших металевих садових інструментів: ножиць, пилок, лопат та ін.

