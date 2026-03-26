У ржавчины ни одного шанса: садовый секатор станет как новый с этим лайфхаком

Перед весенними садовыми работами необходимо проверить, в каком состоянии после зимы находятся инструменты. Если один из основных для сада инструментов – секатор, заржавел и не работает как следует, есть простой способ привести его в порядок.

Американец поделился в Instagram, простым способом избавиться от ржавого налета на инструменте. По его словам, для этого требуется только уксус и немного времени.

Как избавиться от ржавчины

Даже сильную ржавчину можно без труда удалить из инструмента. Человек для этого использует 5% уксус.

"Как очистить инструменты от ржавчины! Замочите ржавые садовые ножницы в уксусе на 24 часа, чтобы они были как новые! Я научился этому у своего дедушки", — написал автор.

Он поместил секатор в небольшую емкость и заполнил ее уксусом. Он советует оставить инструмент на ночь или на 10-12 часов. Утром секатор промыть под проточной водой и вытереть насухо.

Что советуют в комментариях

Пользователи обратили внимание на то, что после такой процедуры необходимо смазать секатор. Некоторые отмечают, что для таких же целей вместо уксуса можно использовать популярный сильногазированный напиток.

"А теперь смажьте его!";

"И держите их в ведре с маслом и песком. Инструменты будут служить вечно";

"Вы также можете использовать Coca-Cola! Когда вы увидите, что произойдет, вы больше никогда ее не будете пить!";

"Я воспользовался советом, и это очень хорошо отчистило мои машинки для стрижки от ржавчины", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Стоит отметить, что этот лайфхак подходит не только для секаторов, но и для других металлических инструментов: ножниц, пил, лопат и т.д.

