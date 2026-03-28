Тарифи однакові, а платіжки різні? Скільки коштує "дешева" квартира після першої зими

Утеплення може виправити ситуацію, але є нюанс

Під час покупки квартири у новобудові чи старому житловому фонді слід враховувати й те, що вони матимуть різну суму комуналки на виході. При цьому здебільшого площа житла може бути однакова, а от енергоефективність суттєво відрізнятиметься.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України".

За словами експерта, в Євросоюзі заборонено будувати житло нижче класу А, тоді як в Україні новобудови зводяться за стандартом С. Він уже застарілий на момент здачі. Однак старі будинки споживають майже вдвічі більше тепла, ніж нові. Також у старому будинку власника чекають високі рахунки за опалення.

"У більшості старих будинків споживання енергії — десь на рівні 120–140 кВт·год на квадратний метр на рік. У нових будинках за стандартом С — близько 70 кВт·год на квадратний метр на рік. Тобто майже вдвічі різниця між новим будівництвом і старими будинками", — каже Павлюк.

Тобто платіжка за опалення у старій квартирі буде значно вищою за таку ж площу у новому будинку. При цьому панельні будинки, які мають тріщини на фасаді, матимуть вищі тепловтрати, що збільшуватиме рахунок.

Утеплення справді рятує ситуацію, але потребує вкладень. Павлюк наводить приклад, коли рахунок за опалення після термомодернізації зменшувався у чотири рази. Але для цього потрібно провести енергоаудит, знайти кошти та організуватися з сусідами — процес не миттєвий і вимагає координації.

