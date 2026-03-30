Якщо побачите це на шинці - не купуйте її: експерт розповів, як обрати смачне мʼясо

Не все залежить від ціни

Великдень вже зовсім скоро, і головною зіркою святкового столу традиційно є шинка. Але як серед величезного вибору в магазинах знайти ту саму — смачну, натуральну і соковиту?

Угорський "майстер шинки" Ласло Арпаш розповів, на що звернути увагу, щоб не зіпсувати свято. Детальніше читайте у матеріалі "Телеграф".

Місце покупки

Майстер радить за можливості купувати шинку на ринку або у перевірених фермерів, а не в супермаркетах. На ринку м’ясо часто вже розрізане, тому ви можете побачити його "внутрішній світ". Для святкового столу Ласло Арпаш рекомендує обирати саме окіст (задню частину). Він вважає, що саме ця частина є найбільш соковитою і найкраще передає справжній смак традиційної великодньої шинки.

Мʼясо на базарі

Звертайте увагу на жир

Експерт радить не боятися жиру у мʼясі. Він вважає, що хороша шинка обов'язково повинна мати невеликий прошарок сала. Саме жир під час приготування надає м’ясу той самий неповторний смак і аромат. Якщо м’ясо занадто пісне, після варіння воно може бути сухим і жорстким.

Шинка. Фото - "Родинна ковбаска"

Перевірте на дотик

Не соромтеся торкатися продукту. Правильна шинка має бути пружною і мати форму. Якщо шинка занадто м'яка або "водяниста" на дотик — це ознака того, що в ній багато зайвої вологи (розсолу). Таке м’ясо сильно зменшиться при варінні та не буде смачним.

Понюхайте аромат

Якісна шинка повинна мати легкий, приємний аромат диму. Якщо запах занадто різкий або хімічний — ймовірно, виробник використав забагато "рідкого диму" або переборщив із копченням, щоб приховати недоліки м’яса.

Фото створене нейромережею для "Телеграф"

Вік тварини має значення

Майстер зазначає, що найкраща шинка виходить із дорослих свиней (вагою 120–150 кг). М’ясо молодих поросят зазвичай містить занадто багато води, тому воно менш насичене за смаком.

