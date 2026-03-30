Если увидите это на ветчине – не покупайте ее: эксперт рассказал, как выбрать вкусное мясо

Не все зависит от цены

Пасха уже совсем скоро, и главной звездой праздничного стола традиционно является ветчина. Но как среди огромного выбора в магазинах найти ту самую – вкусную, натуральную и сочную?

Венгерский "мастер ветчины" Ласло Арпаш рассказал, на что обратить внимание, чтобы не испортить праздник.

Место покупки

Мастер советует по возможности покупать ветчину на рынке или у проверенных фермеров, а не в супермаркетах. На рынке мясо часто уже разрезано, поэтому вы можете увидеть его "внутренний мир". Для праздничного стола Ласло Арпаш рекомендует выбирать именно окорок (заднюю часть). Он считает, что именно эта часть является самой сочной и лучше передает настоящий вкус традиционной пасхальной ветчины.

Мясо на базаре

Обращайте внимание на жир

Эксперт советует не бояться жира в мясе. Он считает, что хорошая ветчина обязательно должна иметь небольшую прослойку сала. Именно жир во время приготовления придает мясу тот же неповторимый вкус и аромат. Если мясо слишком постное, после варки оно может быть сухим и жестким.

Ветчина. Фото — "Семейная колбаска"

Проверьте на ощупь

Не стесняйтесь прикасаться к продукту. Правильная ветчина должна быть упругой и иметь форму. Если ветчина слишком мягкая или "водянистая" на ощупь – это признак того, что в ней много лишней влаги (рассола). Такое мясо сильно снизится при варке и не будет вкусным.

Понюхайте аромат

Качественная ветчина должна иметь легкий, приятный аромат дыма. Если запах слишком резкий или химический — вероятно, производитель использовал слишком много "жидкого дыма" или переборщил с копчением, чтобы скрыть недостатки мяса.

Фото создано нейросетью для "Телеграф"

Возраст животного имеет значение

Мастер отмечает, что лучшая ветчина выходит из взрослых свиней (весом 120-150 кг). Мясо молодых поросят обычно содержит слишком много воды, поэтому оно менее насыщено по вкусу.

