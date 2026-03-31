Гучним українцям доведеться заплатити штраф: де і чому не можна порушувати тишу

З 1 квітня в Україні починається щорічний "сезон тиші", який триватиме до 15 червня. У цей період вводять обмеження для захисту диких тварин під час розмноження та появи потомства.

Про це пише "Судово-юридична газета". Упродовж цього часу в лісах, парках і біля водойм заборонено створювати шум і проводити гучні заходи.

Зокрема, не можна запускати феєрверки та салюти, проводити концерти, фестивалі або будь-які інші події з гучною музикою. Також діють обмеження на використання техніки — заборонено їздити на квадроциклах, запускати дрони, користуватися моторними човнами та проводити ралі. Окрім цього, не дозволяються будівельні роботи й санітарні вирубки лісу.

Громадянам заборонено торкатися диких тварин, їхніх дитинчат і гнізд. Також не можна вигулювати собак без повідця в лісових зонах.

Якими будуть штрафи за порушення

За порушення правил передбачені штрафи відповідно до статті 39 Закону України "Про тваринний світ". Для громадян вони становлять від 510 до 850 гривень, для посадових осіб — від 850 до 1190 гривень.

Обмеження діють через те, що навесні тварини та птахи виводять потомство, і будь-який шум або втручання може їм зашкодити. Також із 1 квітня до 30 червня вводять заборону на вилов раків.

Скільки діятиме тиша в лісі.

