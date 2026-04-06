Сильний вітер з градом наробив біди у західних областях. Коли відступить негода (фото, відео)

Вночі деякі області очікують заморозки

У понеділок, 6 квітня, західні області України накрила сильна негода. Поривом вітру зриває покрівлі з будинків та валить дерева на узбіччя.

Про це повідомляють місцеві канали. Так у Львові та Хмельницькому сталась аварійна ситуація через сильні пориви вітру.

Адже буревій вирвав з коренем величезне дерево та повалив на проїжджу частину та тротуар. Місцевих вже закликають бути обачними та прибрати авто з-під дерев.

У Львові впало дерево

Також у Луцьку вітер зносить дах у бібліотеки біля "Променя". Територію вже огородили, щоб покрівля не травмувала людей. Водночас у Рівному та ще кількох західних містах фіксували сильний дощ з градом.

Що прогнозують синоптики

За даними Укргідрометцентру, 6 квітня вдень у західних, більшості північних та центральних областей пориви вітру становитимуть 15-20 м/с. У вівторок, 7 квітня, очікується така сама сила вітру, що дорівнює І рівню небезпечності, жовтому.

Водночас вночі 7 квітня у західних, північних, більшості центральних областей, 8 та 9 квітня в Україні на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-3°С (І рівень небезпечності, жовтий); вночі 7, 8, 9 квітня на Закарпатті, 8, 9 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, 9 квітня і в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях заморозки 0-3°С (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Погода в Україні 6 квітня. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 квітня. Дані: Укргідрометцентр

Також 7 квітня майже по всій території України може пройти невеликий дощ. Повітря вдень прогріється від +5 до +12 градусів, найтепліше буде на сході та півдні України.

