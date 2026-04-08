Не "відріжте" своє майбутнє: що категорично заборонено робити у Страсну середу

До Великодня залишилося 4 дні

Велика середа, яка у 2026 році припадає на 8 квітня, — один із найнапруженіших днів Страсного тижня перед Великоднем. У церковній традиції її також називають Страсною середою, а в народі закріпилася ще більш різка назва — Шпигунська.

Саме у середу перед страстями відбулася одна з ключових подій — Юда Іскаріот погодився видати Ісуса за 30 срібняків. У цей момент історія переходить із проповіді — у драму з фатальним фіналом.

Паралельно згадується інша сцена. Жінка, яку у богослов’ї часто ототожнюють із грішницею, що покаялася, помазує Ісуса миром. Це символ щирого каяття — повна протилежність вчинку Юди. Саме контраст цих двох історій і робить Велику середу таким емоційно насиченим днем.

Традиції Великої середи

У церковному житті цей день — про сповідь, покаяння і внутрішню дисципліну. Віряни намагаються піти до храму на богослужіння, сповідатися перед Великоднем, зосередитися на тиші, а не на підготовчій метушні.

У народній традиції день теж сприймали як "переломний". Господарі завершували основні хатні справи, щоб далі вже не займатися важкою роботою. Водночас уникали зайвих контактів і гучних подій. Логіка проста — менше шуму, менше спокус.

Дівчина молиться. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити у Страсну середу

Мити голову і займатися "надмірним" доглядом за собою. У Велику середу не варто "змивати" з себе щось важливе. Вода тут — символ очищення, але не побутового, а духовного. Тому надмірний фокус на зовнішності вважали зміщенням акценту — ніби ти займаєшся обгорткою, ігноруючи суть.

Дивитися у дзеркало довго. Довге "залипання" в дзеркало цього дня може притягнути тривожні думки або навіть "збити" внутрішній баланс. У сучасній інтерпретації — це про самокопання і зайву тривожність.

Залишати брудний посуд на ніч. Якщо не завершите дрібні справи — отримаєте накопичення проблем.

Стригти волосся. Вважалося, що разом із волоссям можна "відрізати" удачу. Особливо це стосувалося жінок.

