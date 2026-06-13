Постільна білизна завжди буде свіжою, якщо робити це щодня: хорватка розповіла секрет чистого ліжка

Проста звичка робить спальню візуально чистішою та допомагає перетворити кімнату на місце для затишного відпочинку

Багато людей вважають, що підтримання ідеальної свіжості в спальні вимагає щотижневого та виснажливого прання всієї постільної білизни. Проте є метод, який допомагає зберігати ліжко чистим і свіжим значно довше без зайвих зусиль.

Про це пише хорватське видання dnevno. Там дівчина розповіла секрет своєї мами про свіжість ліжка.

Такий спосіб дозволяє миттєво позбутися накопиченого пилу, волосся, шерсті домашніх тварин та інших дрібних забруднень, які з'являються на ліжку щодня.

У чому полягає суть методу

Процедура є максимально простою і займає буквально кілька секунд:

Зніміть верхнє простирадло або ковдру.

Зімніть або складіть її в кілька разів, щоб вона стала досить щільною та товстою.

Енергійно та сильно поплескайте (вибийте) нею по матрацу та нижньому простирадлу.

Зміна постільної білизни

Основна мета цього трюку — підняти й "вибити" пил, мікрочастинки та волоски з тканини й поверхні матраца, особливо приділяючи увагу кутам ліжка та зонам, що розташовані ближче до вікна (де пил накопичується найшвидше). Додатково в кімнаті можна використовувати пилосос для текстилю, проте саме механічне струшування верхнім простирадлом працює як швидкий експрес-метод.

Завдяки такому щоденному або регулярному ритуалу постільна білизна довше залишається приємною на дотик і свіжою, що дозволяє зменшити частоту масштабного прання без шкоди для гігієни.

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