Не плутай! Як правильно називати пофарбоване яйце до Великодня - писанка чи крашанка
Між ними є велика різниця: одні залишаються сирими, але розписаними, а інші — звареними і пофарбованими
Напередодні Великодня в українців традиційно зростає інтерес до святкових символів, зокрема до розписаних яєць. Проте часто виникає плутанина у термінах — писанки та крашанки.
Хоча обидва види пов’язані з Великоднем, між ними є суттєва різниця. Як правильно казати на пофарбовані яйця, пояснив "Телеграф".
У чому різниця
Крашанки — це варені яйця, пофарбовані в один колір. Найчастіше їх фарбують у червоний, жовтий, зелений або синій. Традиційно для цього використовують натуральні барвники: лушпиння цибулі, буряк чи трави. Крашанки є найпростішим і найпоширенішим видом великодніх яєць.
Писанки — це яйця, розписані вручну складними орнаментами та символами. Їх не варять, а прикрашають у сирому вигляді за допомогою воску та фарб. Писанка має глибоке символічне значення: кожен знак і колір у візерунку несе окремий зміст — захист, добробут, здоров’я чи родючість.
Як правильно говорити
Обидва терміни є правильними, але вживаються в різних контекстах:
- крашанки — коли йдеться про прості пофарбовані яйця;
- писанки — коли маються на увазі декоративно розписані, символічні яйця.
