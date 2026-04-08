Не плутай! Як правильно називати пофарбоване яйце до Великодня - писанка чи крашанка

Напередодні Великодня в українців традиційно зростає інтерес до святкових символів, зокрема до розписаних яєць. Проте часто виникає плутанина у термінах — писанки та крашанки.

Хоча обидва види пов’язані з Великоднем, між ними є суттєва різниця. Як правильно казати на пофарбовані яйця, пояснив "Телеграф".

У чому різниця

Крашанки — це варені яйця, пофарбовані в один колір. Найчастіше їх фарбують у червоний, жовтий, зелений або синій. Традиційно для цього використовують натуральні барвники: лушпиння цибулі, буряк чи трави. Крашанки є найпростішим і найпоширенішим видом великодніх яєць.

У який колір можна пофарбувати яйця перед Великоднем. Фото: fruit-time.ua

Писанки — це яйця, розписані вручну складними орнаментами та символами. Їх не варять, а прикрашають у сирому вигляді за допомогою воску та фарб. Писанка має глибоке символічне значення: кожен знак і колір у візерунку несе окремий зміст — захист, добробут, здоров’я чи родючість.

Приклади орнаменту на писанках. Фото: PMG.ua

Як правильно говорити

Обидва терміни є правильними, але вживаються в різних контекстах:

крашанки — коли йдеться про прості пофарбовані яйця;

— коли йдеться про прості пофарбовані яйця; писанки — коли маються на увазі декоративно розписані, символічні яйця.

У чому різниця між писанкою та крашанкою - як правильно казати українською. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

