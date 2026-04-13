Не тільки 2 грн на 1 літрі. Українець показав, як зекономити гроші на заправці авто (відео)

Тетяна Крутякова
Як заощадити гроші на пальному Новина оновлена 13 квітня 2026, 16:55
Пропозиція діятиме ще кілька днів

Українець у Тік Ток поділився дієвим лайфхаком, як зекономити від 2 грн на літрі бензину. Цей спосіб актуальний саме для заправок "Укрнафта".

Як зазначив чоловік у відео, на "Укрнафті" можна сканувати не тільки їхню бонусну карту, а й додаткові знижки. До прикладу, є пропозиція від "Нової Пошти".

Для того, аби придбати пальне зі знижкою треба, відсканувати картку "Укрнафти", яка на власних АЗС дає -2 грн на кожен літри бензину. Ця знижка не залежить від об'єму заправки. Додатково також можна відсканувати знижку в додатку "Нова Пошта", йдеться про -20 грн на заправку.

Як знайти знижку в НП на пальне в АЗС

  • Відкриваєте застосунок НП;
  • Натискаєте "Бонуси", далі "Заправки";
  • У пошуку шукаєте "Укрнафта" та клікаєте на неї.
Знижка на пальне в додатку НП
Отриманий QR-код треба відсканувати під час оформлення замовлення в АЗС. Зауважимо, що знижка від "Нової Пошти" діє на заправки від 20 л. Акційні пропозиції в "Укрнафті" можуть сумуватись, тобто знижка у застосунку АЗС та від партнера. Таким чином можна заощадити чимало грошей.

У коментарях користувачі зауважили, що такі знижки діють лише на бензин та газ і на об'єм від 20 л. На дизельне пальне бонусів він НП немає. Люди писали:

  • Діє тільки на бензин та газ.
  • Тільки бензин і від 20 л.
  • Діє тільки на бензині. На ДП не діє.

