Чому томати після висадки тижнями стоять і не ростуть: одна помилка, яку роблять усі

Багато дачників припускаються критичної помилки

Багато городників стикаються з розчаруванням: після переїзду з підвіконня на грядку розсада томатів ніби "завмирає". Рослини виглядають кволими й зовсім не додають у зрості протягом двох-трьох тижнів. Причина такої затримки — не в поганому ґрунті чи поливі, а в одній критичній помилці, яку допускає більшість дачників.

За словами експертки, розсада томатів і перцю, яка виросла в теплих домашніх умовах, абсолютно не готова до суворих реалій вулиці. Водночас перетримувати її в горщиках теж не можна: якщо рослині вже понад шість тижнів, вона починає стрімко витягуватися, втрачати сили та слабшати.

Щоб уникнути зупинки у рості, важливо вчасно почати загартовування. Спочатку рослини виносять на вулицю лише на 2-3 години, обов’язково залишаючи їх у тіні. З кожним днем час перебування на свіжому повітрі збільшують, і лише згодом розсаду починають поступово відкривати прямому сонячному промінню. Без такої підготовки рослина витрачатиме всі сили на виживання в новому середовищі, тоді як загартовані томати почнуть активно рости одразу після пересадки.