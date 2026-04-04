Їх не можна садити поряд. Які овочі не "дружать" один з одним на одній грядці

Не повірите, але картопля не вживається з 6 овочами

Для отримання щедрого та якісного врожаю важливо не лише вибирати здорову розсаду, а й грамотно розміщувати овочі та зелень на грядках. Деякі культури погано уживаються поруч через спільні хвороби та шкідників.

Правильне сусідство рослин на городі – справжнє мистецтво планування грядок. Кожен овоч краще розвивається поруч із "компаньйоном", тоді як невідповідні сусіди можуть знизити врожай або навіть позбавити його повністю, йдеться на сайті Марти Стюарт.

Які овочі вороги один одному

Картопля не ладнає з огірками, динями, кабачками, соняшником, томатами та ріпою.

Моркву пригнічують кріп та петрушка.

Квасоля погано росте поруч із часником, цибулею, перцем та соняшником.

Перець конфліктує лише з квасолею.

Помідори не терплять сусідства з капустою, картоплею та кукурудзою.

Капуста ворогує з томатами, полуницею, броколі та цвітною капустою.

Буряк не переносить гірчицю та квасолю.

Огірки не садіть з картоплею, динями та ароматними травами.

Баклажан — наймиролюбніший, у нього ворогів немає.

Зазначимо, що хімії в нашому житті занадто багато, а овочі з магазину, щедро оброблені пестицидами, явно не сприяють довгому та здоровому життю. "Телеграф" писав, як вирощувати овочі екологічно чистими.