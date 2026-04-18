Почему томаты после высадки неделями стоят и не растут: одна ошибка, которую делают все

Многие дачники допускают критическую ошибку

Многие огородники сталкиваются с разочарованием: после переезда с подоконника на грядку рассада томатов вроде бы "замирает". Растения выглядят хрупкими и совсем не добавляют в росте в течение двух-трех недель. Причина такой задержки — не в плохой почве или поливе, а в одной критической ошибке, допускаемой большинством дачников.

По словам эксперта, фермер Наталья Тарабарина.

По словам эксперта, выросшая в теплых домашних условиях рассада томатов и перца абсолютно не готова к суровым реалиям улицы. В то же время, передерживать ее в горшках тоже нельзя: если растению уже более шести недель, оно начинает стремительно вытягиваться, терять силы и ослабевать.

Чтобы избежать остановки в росте, важно вовремя начать закаливание. Сначала растения выносят на улицу всего на 2-3 часа, обязательно оставляя их в тени. С каждым днем время пребывания на свежем воздухе увеличивают, и только потом рассаду начинают постепенно открывать прямым солнечным лучам. Без такой подготовки растение будет тратить все силы на выживание в новой среде, в то время как закаленные томаты начнут активно расти сразу после пересадки.