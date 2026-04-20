Має чимало грошей та поважну посаду: як виглядає дружина одеського депутата Іваницького, якого знайшли мертвим

У мережі дуже мало інформації про сім’ю депутата з оточення Труханова

У понеділок, 20 квітня, в Одесі знайшли мертвим депутата міської ради Олександра Іваницького. За попередніми даними, він міг вчинити самогубство за допомогою вогнепальної зброї.

Відомо, що Іваницькому був 51 рік. Він входив до оточення колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Депутат був одружений з Юлією Іваницькою, яка є кандидаткою філологічних наук та доценткою в Одеському національному університеті імені Мечникова.

Олександр Іваницький. Фото: відкриті джерела

Про неї дуже мало інформації, а фото в мережі лише одне — із сайту університету. Там же вказано, що Юлія 1998 року закінчила Одеський університет Мечникова за спеціальністю "німецька мова та література".

Із 2000 року вона працює там викладачем кафедри німецької філології. У 2008 році Іваницька захистила кандидатську дисертацію. А у 2023-му пройшла підвищення кваліфікації в Одеському національному морському університеті на кафедрі філології.

Юлія Іваницька. Фото: https://onu.edu.ua/

Із декларації депутата Іваницького відомо, що його дружина не лише викладачка, а й підприємиця. Іваницька володіє частками у низці компаній, які приносять їй суттєвий дохід.

У документі зазначено, що Юлія володіє чотирма квартирами, земельними ділянками та нежитловою нерухомістю. Дружина депутата задекларувала такі надходження: 1 653 960 грн — підприємницький дохід; 211 499 грн – заробітна плата; 3 560 591 грн. — дивіденди.

