Имеет немало денег и серьезную должность: как выглядит жена одесского депутата Иваницкого, которого нашли мертвым

В сети очень мало информации о семье депутата из окружения Труханова

В понедельник, 20 апреля, в Одессе нашли мертвым депутата городского совета Александра Иваницкого. По предварительным данным, он мог совершить самоубийство с помощью огнестрельного оружия.

Известно, что Иваницкому был 51 год. Он входил в окружение бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Депутат был женат на Юлии Иваницкой, которая является кандидатом филологических наук и доцентом в Одесской национальном университете имени Мечникова.

Александр Иваницкий. Фото: открытые источники

О ней очень мало информации, а фото в сети только одно — с сайта университета. Там же указано, что Юлия в 1998 году окончила Одесский университет Мечникова по специальности "немецкий язык и литература".

С 2000 года она работает там преподавателем кафедры германской филологии. В 2008 году Иваницкая защитила кандидатскую диссертацию. А в 2023-м прошла повышение квалификации в Одесском национальном морском университете на кафедре филологии.

Юлия Иваницкая. Фото: https://onu.edu.ua/

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть актриса с фамилией Эпштейн. Что о ней известно, где она снималась.