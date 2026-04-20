Популярні ШІ перестали працювати: що відомо про збій

Вадим Михальченко
Автор
Збій має глобальний масштаб Новина оновлена 20 квітня 2026, 20:53
Збій має глобальний масштаб. Фото Колаж "Телеграфу"

Компанії намагаються з'ясувати причини неполадок

У понеділок, 20 квітня, тисячі користувачів втратили доступ до програм штучного інтелекту по всьому світу. Всі інциденти наразі розслідуються.

Проблеми вже підтвердили в інтернет-сервісах ШІ. Відповідні дані публікує Downdetector.

В компанії OpenAI пояснили, що деякі сервіси не працюють через технічні негаразди. Наголошується, що причини збою наразі з’ясовуються.

"Користувачі не можуть завантажити ChatGPT, Codex та АРІ Platform. Ми з’ясовуємо причину проблеми у зазначених сервісах", — сказано в повідомленні.

OpenAI підтвердила наявність проблем з ChatGPT, Codex та АРІ Platform
OpenAI підтвердила наявність проблем з ChatGPT, Codex та АРІ Platform. Фото Скріншот

Інтернет-платформа Downdetector, що відстежує стан мережевих ресурсів, повідомляє про наявність проблем з ChatGPT. Користувачі скаржаться на неможливість завантажити історію діалогів, тривале очікування відповіді або повну відсутність реакції на запити.

Масштабний збій у роботі ШІ. Фото Скріншот/ Downdetector
Масштабний збій у роботі ШІ. Фото Скріншот/ Downdetector

Користувачі також повідомляють про збій у роботі інших популярних ШІ. Після того, як ChatGPT перестав відповідати на запити, не відкривався або видавав помилки, скарги посипались і на Claude та Gemini. Користувачів повідомляли, що бот не відповідає або взагалі не відкривається.

ChatGPT не працює - скриншот
Скриншот з ChatGPT

Збої спостерігаються в різних країнах, що вказує на глобальну проблему в інфраструктурі ШІ-компаній. Власники платформ рекомендують оновлювати інформацію на офіційних сторінках:

  • status.openai.com
  • aistudio.google.com/status
  • status.claude.com

