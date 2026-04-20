Популярные ИИ перестали работать: что известно о сбое

Компании пытаются выяснить причины неполадок

В понедельник, 20 апреля, тысячи пользователей потеряли доступ к программам искусственного интеллекта по всему миру. Все инциденты сейчас расследуются.

Проблемы уже подтвердили в интернет-сервисах ИИ. Соответствущие данные публикует Downdetector.

В компании OpenAI объяснили что некоторые сервисы не работают из-за технических неисправностей. Отмечается, что причины сбоя выясняются.

"Пользователи не могут скачать ChatGPT, Codex и АРI Platform. Мы выясняем причину проблем в указанных сервисах", — говорится в сообщении.

Интернет-платформа Downdetector, отслеживающая состояние сетевых ресурсов, сообщает о наличии проблем с ChatGPT. Пользователи жалуются на невозможность загрузить историю диалогов, ожидания ответа или полное отсутствие реакции на запросы.

Пользователи также сообщают о сбое в работе других популярных ИИ. После того как ChatGPT перестал отвечать на запросы, не открывался или выдавал ошибки, жалобы посыпались и на Claude и Gemini. Пользователи сообщали, что бот не отвечает или вообще не открывается.

Сбои наблюдаются в разных странах, что указывает на глобальную проблему в инфраструктуре ИИ-компаний. Владельцы платформ рекомендуют обновлять информацию на официальных страницах:

status.openai.com

aistudio.google.com/status

status.claude.com

