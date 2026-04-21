Продавці на ринку мовчать про це: як не викинути гроші на розсаду томатів

Якщо дотримуватися цього правила, то урожай буде великим

На українських ринках з’являється розсада томатів. Але через слабку кореневу систему може залишити городників без урожаю.

Покупцям варто уникати високих саджанців, оскільки приховані дефекти кореня призводять до повної зупинки росту рослини після висадки в ґрунт.Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповіла фермерка Наталія Тарабаріна.

Вона наголосила, що на етапі, коли рослина тільки посіяна, її головним завданням є розвиток міцного "фундаменту" під землею, проте реальність на ринках часто інша.

"Якщо бачили, на базарах часто продаються такі саджанці помідорів по 30 сантиметрів, але при цьому з малесеньким корінцем. З такого толку не буде, бо коли його посадять, ніякого розвитку рослини не буде, поки наростатиме коренева система", — застерігає Наталія Тарабаріна.

Секрет швидкого росту

Натомість фахівчиня радить звертати увагу не на висоту стебла, а на його потенціал під землею. За словами фермерки, якщо купити маленьку розсаду з гарно розвиненою кореневою системою, то вона почне рости досить швидко.

Така рослина не хворіє після висадки й одразу вмикається в роботу. У результаті компактні саджанці з міцним корінням за лічені тижні випереджають у розвитку своїх 30-сантиметрових "конкурентів", забезпечуючи набагато кращий і швидший результат на грядці. Таким чином, саме розвинений корінь є єдиною гарантією того, що ваші гроші та зусилля не будуть витрачені даремно.

