Ідеальний кляр для риби: що додати, щоб він не розмокав і не сповзав

Дізнайтеся, для чого в кляр додають газовану воду та алкоголь

Смажену рибу часто готують у клярі. Але не завжди він виходить вдалим. Часто кляр стікає з риби ще не потрапивши на сковорідку, або розмокає під час смаження. Насправді все вирішують кілька простих нюансів: правильні пропорції, температура інгредієнтів та один несподіваний компонент, який робить скоринку легкою та повітряною. Якщо врахувати ці деталі, кляр буде добре триматися на рибі, рівномірно підрум'янюватися і приємно хрустіти, а сама риба залишиться соковитою всередині.

Рецептом ідеального кляру для риби поділилися на кулінарному порталі Господинька.

Інгредієнти

риба — 500 г

яйце — 1 шт.

сметана — 2 ст. л.

борошно — 2 ст. л.

крохмаль — 2 ст. л.

газована вода — 1 ст. л.

горілка або коньяк — 1 ст. л. (за бажанням)

розпушувач — 1/4 ч. л.

паприка — за смаком

чорний перець — за смаком

сухий часник — за смаком

сіль — за смаком

олія — для смаження

Для приготування кляру важливо використовувати крижану газовану воду. Саме за рахунок перепаду температур скоринка виходить більш хрусткою та повітряною. Алкоголь у складі теж відіграє роль. Він швидко випаровується при смаженні, завдяки чому кляр швидше схоплюється і утворює суху, хрустку скоринку. При цьому всередину потрапляє менше олії, і риба виходить не такою жирною. Під час смаження утворюються дрібні бульбашки, за рахунок яких кляр виходить більш повітряним і легким, а не щільним. Сам смак алкоголю при цьому не відчувається, тому що він повністю випаровується. Без нього кляр теж вийде, але саме з додаванням невеликої кількості спирту скоринка виходить більш хрусткою та акуратною.

Під час смаження не накривайте сковороду кришкою, щоб не утворювалася пара, яка розм’якшить кляр.

Крім того, рибу потрібно смажити невеликими порціями, щоб олія залишалася гарячою. Завдяки цьому кляр відразу підрум’яниться і вийде золотистим та хрустким.

Спосіб приготування