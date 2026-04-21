Идеальный кляр для рыбы: что добавить, чтобы он не размокал и не сползал
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, для чего в кляр добавляют газированную воду и алкоголь
Жареную рыбу часто готовят в кляре. Но не всегда он получается удачным. Часто кляр стекает с рыбы еще не попав на сковороду, либо размокает во время жарки. На самом деле все решают несколько простых нюансов: правильные пропорции, температура ингредиентов и один неожиданный компонент, который делает корочку легкой и воздушной. Если учесть эти детали, кляр будет хорошо держаться на рыбе, равномерно подрумяниваться и приятно хрустеть, а сама рыба останется сочной внутри.
Рецептом идеального кляра для рыбы поделились на кулинарном портале Господинька.
Ингредиенты
- рыба — 500 г
- яйцо — 1 шт.
- сметана — 2 ст. л.
- мука — 2 ст. л.
- крахмал — 2 ст. л.
- газированная вода — 1 ст. л.
- водка или коньяк — 1 ст. л. (по желанию)
- разрыхлитель — 1/4 ч. л.
- паприка — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- сухой чеснок — по вкусу
- соль — по вкусу
- растительное масло — для жарки
Для приготовления кляра важно использовать ледяную газированную воду. Именно за счет перепада температур корочка получается более хрустящей и воздушной. Алкоголь в составе тоже играет роль. Он быстро испаряется при жарке, благодаря чему кляр быстрее схватывается и образует сухую, хрустящую корочку. При этом внутрь попадает меньше масла, и рыба получается не такой жирной. Во время жарки образуются мелкие пузырьки, за счет которых кляр выходит более воздушным и легким, а не плотным. Сам вкус алкоголя при этом не чувствуется, потому что он полностью испаряется. Без него кляр тоже получится, но именно с добавлением небольшого количества спирта корочка выходит более хрустящей и аккуратной.
Во время жарки не накрывайте сковороду крышкой, чтобы не образовывался пар, который размягчит кляр.
Кроме того, рыбу нужно жарить небольшими порциями, чтобы масло оставалось горячим. Благодаря этому кляр сразу подрумянится и получится золотистым и хрустящим.
Способ приготовления
- Рыбу очистите, промойте и обязательно тщательно обсушите бумажными полотенцами, чтобы кляр "схватился" и не стекал.
- В миске смешайте яйцо со сметаной, солью и специями. Добавьте муку и крахмал, хорошо размешайте до однородности без комков. Влейте холодную газированную воду, при желании добавьте алкоголь. В самом конце быстро вмешайте разрыхлитель.
- Кляр должен получиться густым, как тесто на оладьи. Именно такая текстура поможет ему держаться на рыбе плотным слоем.
- Каждый кусок рыбы обмакните в кляр, дайте лишнему слегка стечь и сразу выкладывайте в хорошо разогретое масло. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовую рыбу переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.