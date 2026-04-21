Идеальный кляр для рыбы: что добавить, чтобы он не размокал и не сползал

Узнайте, для чего в кляр добавляют газированную воду и алкоголь

Жареную рыбу часто готовят в кляре. Но не всегда он получается удачным. Часто кляр стекает с рыбы еще не попав на сковороду, либо размокает во время жарки. На самом деле все решают несколько простых нюансов: правильные пропорции, температура ингредиентов и один неожиданный компонент, который делает корочку легкой и воздушной. Если учесть эти детали, кляр будет хорошо держаться на рыбе, равномерно подрумяниваться и приятно хрустеть, а сама рыба останется сочной внутри.

Рецептом идеального кляра для рыбы поделились на кулинарном портале Господинька.

Ингредиенты

рыба — 500 г

яйцо — 1 шт.

сметана — 2 ст. л.

мука — 2 ст. л.

крахмал — 2 ст. л.

газированная вода — 1 ст. л.

водка или коньяк — 1 ст. л. (по желанию)

разрыхлитель — 1/4 ч. л.

паприка — по вкусу

черный перец — по вкусу

сухой чеснок — по вкусу

соль — по вкусу

растительное масло — для жарки

Для приготовления кляра важно использовать ледяную газированную воду. Именно за счет перепада температур корочка получается более хрустящей и воздушной. Алкоголь в составе тоже играет роль. Он быстро испаряется при жарке, благодаря чему кляр быстрее схватывается и образует сухую, хрустящую корочку. При этом внутрь попадает меньше масла, и рыба получается не такой жирной. Во время жарки образуются мелкие пузырьки, за счет которых кляр выходит более воздушным и легким, а не плотным. Сам вкус алкоголя при этом не чувствуется, потому что он полностью испаряется. Без него кляр тоже получится, но именно с добавлением небольшого количества спирта корочка выходит более хрустящей и аккуратной.

Во время жарки не накрывайте сковороду крышкой, чтобы не образовывался пар, который размягчит кляр.

Кроме того, рыбу нужно жарить небольшими порциями, чтобы масло оставалось горячим. Благодаря этому кляр сразу подрумянится и получится золотистым и хрустящим.

