Забудьте про куртки: коли саме до Києва може прийти аномальне тепло

Дізнайтеся, на які дати припаде пік сонячної активності та чи варто очікувати на дощі

У Києві після тривалого похолодання може повернутися справжнє весняне тепло. Температура повітря почне поступово підійматися з понеділка, 27 квітня.

Згідно з даними прогностичної моделі WeatherNext 2, після тривалого періоду холоду повітряні маси прогріються до +23 градусів, хоча разом із потеплінням у місто прийдуть і характерні для цієї пори весняні опади.

У понеділок, 27 квітня, небо ще буде вкрите хмарами, проте вдень температура вже підніметься до +16°C. Нічний холод також почне відступати — стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +6°C, що означає остаточне припинення нічних заморозків.

Якою буде погода у Києві. Прогноз WeatherNext 2

Вже у вівторок, 28 квітня, сонце світитиме ясніше, а повітря прогріється до +18°C. Опадів у цей день за прогнозом WeatherNext 2 не передбачається.

Справжній температурний стрибок очікується в середині тижня. У середу у Києві прогнозують до +21°C. В четвер настане пік тепла — повітря розжариться до +23°C. У ці дні опадів не передбачається, а вітер буде ледь відчутним, що створить ідеальні умови для тривалого перебування на вулиці.

Якою буде погода на початку травня

Початок травня зустріне столицю не менш теплими показниками. У п'ятницю, 1 травня, попри високу денну температуру близько +19°C, можливий невеликий теплий дощ. Субота пройде під знаком мінливої хмарності з показником +18 градусів, а в неділю, 3 травня, інтенсивність опадів може посилитися.

Що прогнозує Укргідрометцентр

Офіційні дані Укргідрометцентру малюють значно скромнішу картину. Згідно з їхнім прогнозом, з 27 квітня по 1 травня столицю накриють дощі, а температурні показники вдень коливатимуться від +7 до +13 градусів, тоді як ночі залишаться критично холодними — від +1 до +4 градусів.

