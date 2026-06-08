"Віка" — не варіант: спробуйте до жінки з цим імʼям звернутися ось так

Різноманітність форм дозволяє підібрати варіант для будь-якої ситуації

Імʼя Вікторія є одним із найпопулярніших в Україні, проте багато хто часто обмежується лише однією-двома формами звертання, навіть не здогадуючись, наскільки багатим є наш іменослов. Мода на відмову від русифікованих варіантів та суржику змушує українців шукати автентичні та милозвучні відповідники для звичних імен.

Як звертатися до дівчини з цим імʼям, розповів наставник з техніки екранного мовлення Адам Діденко. Він представив 15 варіантів.

Якщо у вашому оточенні є дівчина з цим прекрасним ім'ям, ви можете здивувати її, використавши незвичні та дуже ніжні форми. Замість стандартного "Віка", спробуйте звернутися до неї так:

Віка, Віктора, Віктуся, Віта, Віки, Вікочка, Вікуша, Вікуся, Вікуля, Вікторка, Вітуля, Вітуся, Вітюша, Торя, Тоша, Тюся

Така різноманітність дозволяє підібрати варіант для будь-якої ситуації — від дружньої бесіди до романтичного спілкування.

Що означає імʼя Вікторія

Наостанок додамо, що ім'я Вікторія має давнє латинське походження. Воно належало римській богині і традиційно означає "Перемога" або "Переможниця".

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