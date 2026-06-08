Не заморожувати і не сушити: як краще заготовити петрушку

Простий спосіб зберегти петрушку без втрати смаку, аромату та кольору

Петрушка — одна з найпопулярніших пряних трав, яку господині намагаються заготовити про запас. Раніше ми розповідали, як заморозити петрушку та як правильно її засушити.

Але є ще один цікавий та перевірений часом спосіб зберегти зелень до весни – засолити петрушку у банках. Розповідаємо як це зробити правильно.

Чому потрібно солити петрушку

Сіль — натуральний консервант, який давно використовується для заготівлі продуктів. Вона витягує вологу, створює середовище, у якому бактерії не розмножуються, і водночас дозволяє зелені зберігати колір, аромат і більшість корисних речовин. На відміну від сушіння, солона петрушка залишається м’якою і схожою на свіжу. За потреби достатньо просто відкрити банку і додати петрушку в страву.

Як солити петрушку

Цей спосіб заготівлі зелені дуже простий. Насамперед потрібно підготувати банки та кришки: ретельно промити їх та обдати окропом.

Петрушку добре промийте і ретельно просушіть. Зріжте нижні стебла. Їх можна заморозити окремо і взимку використовувати для приготування бульйону. Листя петрушки дрібно наріжте. Змішайте нарізану зелень із сіллю у пропорції 100 г петрушки на 20 г солі. Добре перемішайте. Сіль має рівномірно розподілитися по всій зелені. Петрушка зменшиться в об’ємі і пустить сік. Щільно наповніть підготовлені банки отриманою сумішшю, закрийте кришками і приберіть у холодильник.

Зберігати таку солону петрушку потрібно за температури +7–8°С.

Використовувати солону петрушку можна так само, як свіжу — додавати в супи, соуси, другі страви. Врахуйте, що вона солона, тому під час приготування страву додатково солити не потрібно або потрібно зовсім небагато.