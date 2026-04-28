Забудьте про куртки: коли саме до Києва може прийти тепло

Високих температур перший час не буде

Погода у Києві може покращитися у травні. В останній місяць весни прийде довгоочікуване потепління, яке нарешті витіснить холодний арктичний фронт.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. "Телеграф" детальніше розповість, чого чекати від погоди.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Як пише WeatherNext 2, перша хвиля стабілізації погоди очікується вже в період з 1 по 4 травня, коли денна температура підніметься до +16°C…+18°C, а нічне похолодання нарешті відступлять. Проте справжній перелом у погоді відбудеться з 5 травня: саме з цього дня прогнозується тепло, коли стовпчики термометрів подолають рубіж у +20°C і триматимуться в межах +21°C…+23°C.

Погода у Києві. Прогноз - прогностична модель WeatherNext 2

Травнева "хвиля свіжості" та хмарне небо

Травень у 2026 році обіцяє бути помірним у плані опадів, проте прогностична модель WeatherNext 2 радять не розслаблятися через можливі погодні сюрпризи. Вже у другій декаді місяця, з 11 по 20 травня, на киян чекає невелика "хвиля свіжості", коли температурні показники можуть дещо знизитися до позначок +18°C…+21°C.

Погода у Києві. Прогноз - прогностична модель WeatherNext 2

Спека та перші грози: прогноз на фінал місяця

Справжнє літо завітає до столиці вже у третій декаді місяця. Після 21 травня повітря почне стрімко прогріватися, і стовпчики термометрів впевнено зафіксуються на рівні +24°C…+25°C.

Погода у Києві. Прогноз - прогностична модель WeatherNext 2, фото створене ШІ

Що прогнозують синоптики Укргідрометцентру

Згідно з останніми даними Укргідрометцентру, початок травня в столиці також позначиться тенденцією до поступового потепління. Фахівці зазначають, що вже з 1 по 4 травня денна температура коливатиметься в межах +10…+14°C, а нічні показники піднімуться до +8°C.

Справжній температурний прорив очікується ближче до середини тижня, коли 6 та 7 травня стовпчики термометрів сягнуть позначок +20…+21°C. Попри ймовірність короткочасних дощів у вівторок та четвер, загальний фон залишатиметься теплим.

Прогноз Укргідрометцентру

