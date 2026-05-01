"Чотири океани риби та сирні пасовища": українець порівняв продукти в Англії і "Сільпо"

Чоловік знайшов єдину відмінність, де Англія виграє

Різноманіття продуктів на полицях великих українських мереж, зокрема "Сільпо", виявилося суттєво ширшим за пропозицію у магазинах Великої Британії. Це стосується багатьох категорій товарів.

Користувач мережі Тредс, який протягом трьох років проживав у Великій Британії, поділився враженнями від асортименту в "Сільпо". За словами автора допису, різноманіття риби, сирів, м’яса та ковбасних виробів в українському магазині значно перевищує те, що він спостерігав у британських торговельних мережах.

Він також зауважив, що якість та вибір хлібобулочних виробів в Україні залишаються на високому рівні.

Риби стільки, що здається, ніби Україна омивається чотирма океанами. Сирів стільки, ніби в нас 90% земель — це пасовища сиру. З мʼясом і ковбасами та ж історія. До хліба питань нема, пише, чоловік

Фото Назар Федоренко

Проте, як зазначає автор допису, за широким асортиментом приховується економічний парадокс. У Великій Британії мінімальна заробітна плата дозволяє вільно наповнювати кошик наявними товарами, тоді як в Україні для власників мінімальних доходів більшість делікатесів залишається недоступною, попри їхню фізичну наявність на вітринах.

Іронія в тому, що за кордоном за мінімалку це все можна собі дозволити — але такого вибору нема. В Україні це є — але за мінімалку можна тільки дивитися, зазначив він

Як реагують українці

Частина користувачів зауважує, що попри менший асортимент, у країнах Центральної Європи та Британії контроль за якістю продуктів суворіший.

Деякі українці, що мешкають в Англії та Нідерландах, не погоджуються з тезою про бідний асортимент, вказуючи на великий вибір свіжих овочів, салатів та преміальних мереж супермаркетів, де вистачає і риби, і сирів.

Також є думки, що за яскравими вітринами в Україні часто ховаються сирні продукти замість справжнього сиру або ковбаси з низьким вмістом м’яса. Також користувачі нарікають на те, що великі мережі витісняють локальних фермерів з полиць, а продукти в них часто переоцінені через витрати на маркетинг та зручне розташування товарів.

Люди зізнаються, що подорожуючи за кордон, неможливо знайти аналоги українських закладів харчування чи такого специфічного торгового простору, до якого звикли вдома, і з цією різницею в сервісі та смаках доводиться просто миритися.

Раніше "Телеграф" писав, що касирка з "АТБ" розповіла правду про нові цінники.