"Четыре океана рыбы и сырные поля": украинец сравнил продукты в Англии и "Сильпо"

Мужчина нашел единственное отличие, где Англия выигрывает

Разнообразие продуктов на полках крупных украинских сетей, в частности "Сильпо", оказалось существенно шире предложения в магазинах Великобритании. Это касается многих категорий товаров.

Пользователь сети Тредс, в течение трех лет проживавший в Великобритании, поделился впечатлениями от ассортимента в "Сильпо". По словам автора сообщения, разнообразие рыбы, сыров, мяса и колбасных изделий в украинском магазине значительно превышает то, что он наблюдал в британских торговых сетях.

Он отметил, что качество и выбор хлебобулочных изделий в Украине остаются на высоком уровне.

Рыбы столько, что кажется, что Украина омывается четырьмя океанами. Сыров столько, будто у нас 90% земель – это пастбища сыра. С мясом и колбасами та же история. К хлебу вопросов нет, пишет, мужчина

Фото Назар Федоренко

Однако, как отмечает автор сообщения, за широким ассортиментом скрывается экономический парадокс. В Великобритании минимальная заработная плата позволяет свободно наполнять корзину имеющимися товарами, тогда как в Украине для владельцев минимальных доходов большинство деликатесов остается недоступным, несмотря на их физическое наличие на витринах.

Ирония в том, что за границей за минималку это все можно позволить — но такого выбора нет. В Украине это есть — но за минималку можно только смотреть, отметил он

Как реагируют украинцы

Часть пользователей отмечает, что, несмотря на меньший ассортимент, в странах Центральной Европы и Британии контроль за качеством продуктов строже.

Некоторые украинцы, проживающие в Англии и Нидерландах, не согласны с тезисом о бедном ассортименте, указывая на большой выбор свежих овощей, салатов и премиальных сетей супермаркетов, где хватает и рыбы, и сыров.

Также есть мнения, что за яркими витринами в Украине часто прячутся сырные продукты вместо настоящего сыра или колбасы с низким содержанием мяса. Также пользователи сетуют на то, что большие сети вытесняют локальных фермеров с полок, а продукты у них часто переоценены из-за затрат на маркетинг и удобное расположение товаров.

Люди признаются, что путешествуя за границу невозможно найти аналоги украинских заведений питания или такого специфического торгового пространства, к которому привыкли дома, и с этой разницей в сервисе и вкусах приходится просто мириться.

Ранее "Телеграф" писал, что кассирша из "АТБ" рассказала правду о новых ценниках.