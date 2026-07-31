Новий графік "Нової пошти" обурив українців: як компанія виправдалась

Представник поштового оператора дав відповідь

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У Новій пошті відповіли на обурення громадян через зміну графіку роботи в обласних центрах. Раніше українці в соцмережах шкодували співробітників, яким у вихідні дні доведеться вставати на годину раніше.

В коментарях у Threads представник компанії пояснив, що працівникам оплачуватимуть додану годину.

"Розуміємо, що будь-які зміни можуть викликати запитання. Ми оновили графік роботи, щоб клієнти могли користуватися нашими послугами раніше у вихідні. Водночас для нас важливо дбати й про наших працівників, тому додаткова година роботи є оплачуваною. Ми прагнемо знаходити баланс між зручністю для клієнтів і повагою до команди", – йдеться у повідомленні.

Свої пояснення він опублікував під дописом українки, яка пошкодувала, що оператори тепер мають раніше приходити на роботу у вихідні:

"Мені одній одразу стало неприємно від новини що співробітники "Нової пошти" тепер мають вставати на годину раніше, замість того щоб порадіти як клієнту? Ну є ж поштомати в неробочі години, нащо це? Тим паче враховуючи часті нічні обстріли".

Під повідомленням компанії про зміну графіку у Facebook взагалі пристрасті розгорілися не на жарт. Там писали:

– Навіщо так знущатися з працівників. Дайте людям час на відпочинок. Поляки повний тиждень не працюють і економіка лише зростає. Ніхто в суботу або в неділю не буде бігати о 8 годину ранку на пошту.

– Майте повагу до працівників хоча б у вихідні дні!

– Не знущайтеся вже з працівників. Хай хоч у вихідні посплять на годину довше.

– Цініть своїх працівників, як не прийдеш на відділення одні й ті ж обличчя, бо працювати немає кому, люди від безвиході залишаються працювати, але навантаження і потреби від компанії щодня зростають тільки (розповідають при спілкуванні). Те що вона оплачується – добре, але це 2 дні для них був час виспатись і піти раніше.

Нагадаємо, з 1 серпня 2026 року відділення Нової пошти в обласних центрах розпочинатимуть роботу на годину раніше. Тепер графік роботи відділень на вихідних з 8:00 до 19:00. Зміни впровадили нібито для зручності клієнтів, щоб вони мали змогу забрати або відправити посилки перед початком дня.

Після того як російські атаки призвели до знищення тисяч відправлень, багато клієнтів "Нової пошти" стали цікавитися, як і в яких випадках можна розраховувати на компенсацію і що для цього потрібно. "Телеграф" розповів всі деталі.