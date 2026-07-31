"Дайте Федорову рік": як у Києві походить протестний марш і що каже організатор (репортаж)

До протестної ходи долучилися сотні людей

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У Києві 31 липня, розпочався марш "За діалог і реформи в оборонній сфері". Учасники акції закликають владу відновити діалог із суспільством щодо кадрових рішень та майбутніх реформ.

Про те, чому акцію вирішили провести у форматі маршу та які вимоги висувають її учасники, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів ініціатор заходу, ветеран Дмитро Козятинський.

Марш уже зібрав сотні учасників. Через ходу частину дороги тимчасово перекрили, що ускладнило рух транспорту, а водії, як повідомляють із місця події, сигналять учасникам акції.

Чому акцію вирішили провести у форматі маршу

Старт ходи відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку, а завершитися вона має на площі Івана Франка.

Старт ходи відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: Артур Гор, “Телеграф"

Завершитися марш має на площі Івана Франка. Фото: Артур Гор, “Телеграф"

Марш демонструє єдність учасників та їхню підтримку реформ. Фото: Артур Гор, “Телеграф"

За словами Дмитра Козятинського, від формату статичного мітингу вирішили відмовитися, щоб показати єдність учасників та їхню підтримку реформ.

"Це в першу чергу, щоб продемонструвати нашу єдність, щоб продемонструвати жагу суспільства до налагодження діалогу з владою, про жагу суспільства до реформ і до руху вперед, щоб Україна з цього всього вийшла сильнішою. От, власне, хочемо так продемонструвати свою позицію", — сказав Козятинський.

Учасники закликають Володимира Зеленського до діалогу. Фото: Артур Гор, “Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Артур Гор, “Телеграф"

Чого вимагають учасники

Мета акції — закликати президента Володимира Зеленського до діалогу із суспільством після його останніх коментарів щодо кадрових змін в уряді.

Однією з головних пропозицій стала ідея повернути Михайла Федорова та дати йому рік на реалізацію реформ, після чого оцінити їхні результати.

"Це була моя пропозиція — повернути Михайла Федорова на рік, щоб він міг протягом цього року виконати свої реформи і показати якийсь результат. Це компромісний варіант і заклик до діалогу між владою, суспільством і Михайлом Федоровим", — пояснив ветеран.

Учасники вимагають повернути Михайла Федорова. Фото: Артур Гор, “Телеграф"

Організатори очікують на відповідь влади. Фото: Артур Гор, “Телеграф"

Чи очікують відповіді від влади

На запитання, чи контактували представники влади з організаторами акції, Дмитро Козятинський відповів,що наразі представники влади не виходили з ним на зв'язок. Водночас він сподівається, що після акції діалог усе ж розпочнеться.

"На мене не виходили, але я сподіваюся все ж таки, що вийдуть", — сказав ветеран.

Раніше "Телеграф" розповідав, як протест "за" Федорова перетворився в акцію "проти" Сирського.