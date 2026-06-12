Через цю дрібницю покупці переплачують в "АТБ". Що шукати на ціннику

Цей прийом супермаркетів знають не всі

Цінники в "АТБ" можуть ввести в оману. В результаті вартість обраного товару може виявитися значно більшою — як цього уникнути.

"Телеграф" розповідає, на яку інформацію у цінниках завжди треба звертати увагу. Якщо упустити цей момент, сума до сплати на касі може виявитися значно більшою, ніж ви розраховували.

Річ у тім, що ціни в "АТБ" можуть бути вказано за кілограм, за упаковку, або за 100 грамів. Поширена ситуація, коли на ціннику вказують не вартість усієї упаковки або товару, а ціну за 100 грамів. Однак це позначено дрібним шрифтом, і покупець може навіть не помітити цього уточнення.

Наприклад, покупець бачить пакет горішків, а під ним ціну — 50 гривень. Людина бере його, а на касі з'ясовує, що він коштує не 50, а 100 гривень. Чому так — просто ціна була вказана за 100 грамів горіхів, а в упаковці 200 грамів.

Важливо уважно дивитися на цінник. Фото: Коллаж "Телеграф"

Найчастіше магазин йде на тау легальну хитрість з цукерками, ковбасами, горіхами, сирами, ягодами у лотках тощо. Щоб не потрапити у неприємну ситуацію завжди треба уважно дивитися на цінник:

позначення "грн/100г" — вказує, що вартість не за весь продукт, а за кожні 100 г

позначення "грн/шт" — ціна за одну одиницю товару

позначення "грн/кг" — ціна за 1 кілограм

Раніше "Телеграф" розповідав, як не переплачувати за покупки в "АТБ". Українка поділилася робочим лайфхаком.