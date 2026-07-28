Як охолодити квартиру в спеку: проста звичка французів, про яку всі забувають

Є одна дрібниця, яка без необхідності нагріває ваше житло під час спеки

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Крім звичного закривання віконниць і жалюзі на сонячній стороні протягом дня слід робити ще одне. Йдеться про повне відключення електроприладів, що не використовуються, від мережі.

Такою рекомендацією поділилося Міністерство охорони здоров’я та доступності медичних послуг на тлі аномальної спеки у 2026 році. Ця інформація корисна і для українців, які найближчим часом зіткнуться з підвищенням температури повітря.

Головний ворог прохолоди — приховані джерела тепла

Для покращення мікроклімату у приміщенні французи рекомендують обмежити джерела тепла у будинках. Для ефективного досягнення цього достатньо не користуватися електроприладами, що виділять тепло, у періоди високих температур. Крім того, експерти рекомендують повністю відключати від мережі обладнання, яке не використовується.

Які побутові прилади виділяють найбільше тепла у наших будинках?

Не всі електроприлади обігрівають приміщення однаково, але всі пристрої виділяють тепло під час роботи або навіть в режимі очікування. Наступні пристрої очолюють список побутових приладів, що обігрівають наші будинки:

телевізори;

ігрові приставки;

комп’ютери;

монітори;

принтери;

деякі зарядні пристрої;

старі побутові електропристрої.

Хоча один прилад сам по собі не зможе значно підвищити температуру в приміщенні, кілька електропристроїв разом можуть сприяти повільнішому охолодженню квартири.

Варто знизити тепловиділення

Під час спеки слід використовувати побутову техніку, яка виділяє багато тепла, у прохолодніший час доби. Готування ніхто не скасовував, проте краще відмовитися від випічки та приготувати холодний суп. Крім того, на якийсь час варто забути про сушарку та прасування, адже відповідні прилади можуть значно підвищити температуру у вашому будинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після короткого перепочинку в Україну може прийти нова хвиля спеки. В окремих регіонах стовпчики термометрів можуть наблизитися до позначки +40 °C.