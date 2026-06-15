Кілограм картоплі за дві хвилини: вірусний спосіб чищення, який економить купу часу (відео)

Чищення картоплі — це одна з найпоширеніших і водночас найбільш рутинних кухонних процедур, яка зазвичай забирає чимало часу, особливо коли потрібно підготувати велику кількість овочів.

Саме тому будь-які нові підходи, що обіцяють зробити цей процес швидшим і простішим, миттєво привертають увагу користувачів у соцмережах. У мережі набирає популярності відео, в якому демонструється незвичний спосіб використання звичайної овочечистки. Авторка контенту стверджує: завдяки простому прийому кілограм картоплі можна очистити приблизно за дві хвилини, не витрачаючи зайвих рухів і зусиль. Про це йдеться на TikTok-сторінці "foodbyjenn".

Як працює метод

Суть лайфхаку полягає в тому, що овочечистку пропонують використовувати більш динамічно — не лише в одному напрямку, як це роблять зазвичай, а плавними рухами вперед і назад. Це дозволяє не відривати інструмент від поверхні картоплі, роблячи процес безперервним і значно швидшим.

На практиці картоплину тримають у руці та поступово знімають шкірку рівномірними рухами по всій поверхні. Завдяки цьому скорочується кількість зайвих жестів, а сам процес виглядає більш ритмічним і організованим.

Відео швидко стало вірусним і зібрало мільйони переглядів. У коментарях користувачі діляться враженнями: багато хто зізнається, що ніколи не здогадувався про такий спосіб використання овочечистки, інші вже випробували метод і відзначають його ефективність при обробці великої кількості картоплі.

Водночас у мережі виникла дискусія щодо безпеки такого підходу. Частина користувачів вважає, що швидкі рухи можуть підвищити ризик порізів під час роботи з інструментом. Авторка відео запевняє, що метод є безпечним за умови правильної техніки. За її словами, лезо постійно ковзає по поверхні картоплі, тому ризик зісковзування мінімальний. Вона також зазначає, що традиційне чищення з постійним відриванням ножа може бути менш контрольованим. Для додаткової безпеки рекомендується використовувати виделку або спеціальні тримачі, які дозволяють зафіксувати картоплину під час очищення і захистити пальці.

Вірусний лайфхак ще раз довів, що навіть найзвичніші кухонні процеси можуть мати несподівані рішення. І хоча метод викликає суперечки, інтерес до нього продовжує зростати — особливо серед тих, хто прагне скоротити час на щоденних кулінарних завданнях.