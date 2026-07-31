Спека вже лютує: де в Україні припекло до +50 і чого чекати далі (фото)

Де буде найгарячіше

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Яремче зафіксували незвичний показник на вуличному термометрі — стовпчик сягнув позначки +50 °С.

Фото приладу опублікували в одній із соціальних мереж.

Термометр показує +50 °С. Фото: fakelua/telegram

Українцям варто готуватися до суттєвого потепління. На початку серпня під впливом антициклону та теплих повітряних мас з Африки в країні очікується суха та ясна погода. Через це температура повітря буде значно вищою за кліматичну норму.

У денні години температура повітря сягатиме +34…+39 °С. Дещо прохолодніше буде лише у крайніх північних областях та високогір'ї Карпат, де стовпчики термометрів показуватимуть +28…+33 °С.

Погода на 1 серпня. Прогноз "Укргідрометцентру"

Переважання антициклону не сприятиме тривалим опадам. Водночас у денний та вечірній час подекуди можливі короткочасні грозові дощі. Через спеку та нестачу опадів зростатиме рівень пожежної небезпеки в лісах, а в окремих регіонах можуть з'явитися перші ознаки посухи.

За попередніми прогнозами, відчутне послаблення спеки очікується не раніше 8–9 серпня. Температура повітря знизиться приблизно на 5–7 градусів через зміну синоптичної ситуації. Найбільше похолодання відчують жителі північних, центральних і західних областей. Водночас на південному сході країни спекотна погода переважно збережеться, і суттєвого зниження температури там поки не прогнозують.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на похолодання після пекельної спеки.