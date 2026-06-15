"Мужчин" и женщин" оставьте для россиян: как в "АТБ" на украинском обратиться к работнику

Языковед привел несколько вариантов

Правильное обращение к человеку часто недооценивается, хотя оно оказывает непосредственное влияние на качество общения. Особенно важно это учитывать в бытовых ситуациях, например когда нужно что-то уточнить у работников магазина "АТБ".

В украинском языке есть простые и вежливые формы, которые звучат естественно. Именно о них рассказала основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис на своей странице в Instagram.

Так, к женщине уместно обращаться "пані", "добродійко", "панно", "панночко", "дівчино" или "дівчинко" в зависимости от ситуации. К мужчине — "пан", "добродію" или "чоловіче". Слова "женщина" или "мужчина" в обращении считаются неудачными кальками. Также в вежливом общении можно добавлять формы "уважаемый" или "уважаемый".

Эти правила легко применимы в ежедневных ситуациях. Например, в магазине "АТБ", если покупатель не может найти товар, правильно обратиться к работнику на украинском так: "Пані, підкажіть, будь ласка, де знайти цей продукт?" или "Пане, чи не могли б ви допомогти?". Такая форма звучит вежливо и природно, создавая комфортное общение между покупателем и персоналом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться на украинском языке без распространенных ошибок.