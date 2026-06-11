Мокрий одяг може врятувати від блискавки: що потрібно знати

Чому звичайна куртка підвищує ризики під час негоди, які помилки на природі стають фатальними

Грози в Україні — часте природне явище. Українці мають знати правила, як поводитися на вулиці, що краще вдягти в негоду, аби не накликати біду.

У ДСНС нагадали, що краще робити. "Телеграф" розповість, як мокрий одяг може врятувати людину.

Фахівці зазначають, що сухий одяг є більш небезпечним під час удару блискавки. Це пояснюється тим, що волога на поверхні тканини створює провідний шар, яким струм "ковзає" по зовнішній стороні тіла, не проникаючи всередину.

Удар блискавки можна оминути. Фото - Штучний інтелект

Мокрий одяг відводить електричний заряд від тіла людини, і, хоча він може спричинити поверхневі опіки шкіри, серце, легені та мозок залишаються поза зоною ураження. Внутрішні органи будуть неушкодженими. Саме тому рятувальники не рекомендують ховатися від дощу під час активної грози — промоклий одяг у такій екстремальній ситуації захищає краще, ніж суха куртка.

Найчастіше блискавкою уражаються туристи, які перебувають під час грози в наметах під великими деревами. У таких випадках виникає ризик ураження одразу значної кількості людей.

Уникайте відкритих просторів та високих об'єктів. Не можна ховатися під поодинокими деревами, залізобетонними конструкціями або перебувати поблизу водойм.

Раніше "Телеграф" писав, що Дніпро накрила негода.