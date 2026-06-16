Пеларгонія цвістиме без зупинки: що додати в горщик із холодильника

Добриво можна приготувати із молока

Пеларгонія, яку часто називають геранню, користується популярністю як прикраса балкона або саду. Вважається, що ця рослина невибаглива, але, як і інші квіти, все одно потребує правильного догляду та підживлення.

Якщо пеларгонія не цвіте, або з’являються квіти, але швидко опадають, рослині потрібні добрива. Як пише Merkur, для підживлення підійде продукт, який є у кожному холодильнику.

Чому пеларгонія не цвіте

Здорова пеларгонія зазвичай із березня по жовтень безперервно випускає нові пагони та бутони, а це інтенсивне зростання споживає величезну кількість поживних речовин. Рослині особливо необхідні азот, калій, кальцій і фосфат. Азот відповідає за ріст зеленої маси, калій зміцнює клітинні стінки і робить квітку витривалішою, а кальцій допомагає формувати міцне коріння. Якщо хоча б одного з цих елементів не вистачає — пеларгонія "витрачає сили" на виживання, а не на цвітіння.

Саме тому експерти радять підгодовувати її кожні два-чотири тижні.

Чим підгодувати пеларгонію для цвітіння

Для підживлення герані підходить звичайне молоко. Воно багате на кальцій, якого рослині не вистачає для рясного цвітіння.

Для цього потрібно розвести один літр молока в 3-4 літрах води та поливати рослину цим розчином раз на місяць. Розчин молока не слід використовувати надто часто. В іншому випадку існує ризик надлишку добрив або появи плісняви на поверхні ґрунту.

Пеларгонію у народі називають "калачики". Фото: Freepik

Крім молока, існують і інші натуральні засоби для догляду за пеларгонією. Як добавка, а не заміна, підійдуть пекарські дріжджі та бананова шкірка.

Пекарські дріжджі використовують для продовження періоду цвітіння та прискорення формування бутонів. Розчиніть 10 грамів сухих дріжджів у 10 літрах води, додайте дрібку цукру для посилення ефекту. Але варто врахувати, що дріжджове підживлення можна використовувати лише раз на місяць навесні, але не влітку.

Бананова шкірка містить магній, калій і фосфор. Сім-вісім шкірок потрібно підсушити на сонці протягом чотирьох днів, подрібнити в порошок і змішати з сульфатом магнію та водою. Це додаткове підживлення, а не заміна основного.

А от від кавової гущі експерти радять відмовитися. Всупереч популярній пораді, для герані вона не підходить.

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