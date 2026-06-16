Укр

Пеларгония будет цвести без остановки: что добавить в горшок из холодильника

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пеларгония
Пеларгония. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Удобрение можно приготовить из молока

Пеларгония, которую часто называют геранью, пользуется популярностью как украшение балкона или сада. Считается, что это растение неприхотливо, но, как и другие цветы, все равно нуждается в правильном уходе и подкормке.

Если пеларгония не цветет, или цветы появляются, но быстро опадают, растению нужны удобрения. Как пишет Merkur, для подкормки подойдет продукт, который есть в каждом холодильнике.

Почему пеларгония не цветет

Здоровая пеларгония обычно с марта по октябрь непрерывно выпускает новые побеги и бутоны, а этот интенсивный рост потребляет огромное количество питательных веществ. Растению особенно необходимы азот, калий, кальций и фосфат. Азот отвечает за рост зелёной массы, калий укрепляет клеточные стенки и делает цветок выносливее, а кальций помогает формировать крепкие корни. Если хотя бы одного из этих элементов не хватает — пеларгония "тратит силы" на выживание, а не на цветение.

Именно поэтому эксперты советуют подкармливать её каждые две-четыре недели.

Чем подкормить пеларгонию для цветения

Для подкормки герани подходит обычное молоко. Оно богато кальцием, которого растению не хватает для обильного цветения.

Для этого нужно развести один литр молока в 3-4 литрах воды и поливать растение этим раствором раз в месяц. Раствор молока не следует использовать слишком часто. В противном случае существует риск переизбытка удобрений или появления плесени на поверхности почвы.

Как ухаживать за пеларгонией - чем полить для цветения
Пеларгонию в народе называют "калачики". Фото: Freepik

Помимо молока, существуют и другие натуральные средства для ухода за пеларгонией. В качестве добавки, а не замены, подойдут пекарские дрожжи и банановая кожура.

Пекарские дрожжи используют для продления периода цветения и ускорения формирования бутонов. Растворите 10 граммов сухих дрожжей в 10 литрах воды, добавьте щепотку сахара для усиления эффекта. Но стоит учесть, что дрожжевую подкормку можно использовать только раз в месяц весной, но не летом.

Банановая кожура содержит магний, калий и фосфор. Семь-восемь кожур нужно подсушить на солнце в течение четырёх дней, измельчить в порошок и смешать с сульфатом магния и водой. Это дополнительная подкормка, а не замена основной.

А вот от кофейной гущи эксперты советуют отказаться. Вопреки популярному совету, для герани она не подходит.

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