Пеларгония будет цвести без остановки: что добавить в горшок из холодильника

Удобрение можно приготовить из молока

Пеларгония, которую часто называют геранью, пользуется популярностью как украшение балкона или сада. Считается, что это растение неприхотливо, но, как и другие цветы, все равно нуждается в правильном уходе и подкормке.

Если пеларгония не цветет, или цветы появляются, но быстро опадают, растению нужны удобрения. Как пишет Merkur, для подкормки подойдет продукт, который есть в каждом холодильнике.

Почему пеларгония не цветет

Здоровая пеларгония обычно с марта по октябрь непрерывно выпускает новые побеги и бутоны, а этот интенсивный рост потребляет огромное количество питательных веществ. Растению особенно необходимы азот, калий, кальций и фосфат. Азот отвечает за рост зелёной массы, калий укрепляет клеточные стенки и делает цветок выносливее, а кальций помогает формировать крепкие корни. Если хотя бы одного из этих элементов не хватает — пеларгония "тратит силы" на выживание, а не на цветение.

Именно поэтому эксперты советуют подкармливать её каждые две-четыре недели.

Чем подкормить пеларгонию для цветения

Для подкормки герани подходит обычное молоко. Оно богато кальцием, которого растению не хватает для обильного цветения.

Для этого нужно развести один литр молока в 3-4 литрах воды и поливать растение этим раствором раз в месяц. Раствор молока не следует использовать слишком часто. В противном случае существует риск переизбытка удобрений или появления плесени на поверхности почвы.

Пеларгонию в народе называют "калачики". Фото: Freepik

Помимо молока, существуют и другие натуральные средства для ухода за пеларгонией. В качестве добавки, а не замены, подойдут пекарские дрожжи и банановая кожура.

Пекарские дрожжи используют для продления периода цветения и ускорения формирования бутонов. Растворите 10 граммов сухих дрожжей в 10 литрах воды, добавьте щепотку сахара для усиления эффекта. Но стоит учесть, что дрожжевую подкормку можно использовать только раз в месяц весной, но не летом.

Банановая кожура содержит магний, калий и фосфор. Семь-восемь кожур нужно подсушить на солнце в течение четырёх дней, измельчить в порошок и смешать с сульфатом магния и водой. Это дополнительная подкормка, а не замена основной.

А вот от кофейной гущи эксперты советуют отказаться. Вопреки популярному совету, для герани она не подходит.

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