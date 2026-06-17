Забудьте про касирів в супермаркетах: вже скоро там запрацюють "розумні" каси

Нові технології вже вміють відрізняти лимон від жовтого перцю та помічати спроби обману

У європейських супермаркетах незабаром може суттєво змінитися процес покупок. Великі торговельні мережі починають впроваджувати системи на основі штучного інтелекту.

За даними порталу nlc, нова технологія допомагатиме швидше розпізнавати товари на касах та зробить обслуговування покупців більш зручним.

Зокрема, чеська мережа Globus планує вже з 1 липня у тестовому режимі запустити систему штучного інтелекту для розпізнавання товарів без штрих-кодів. Йдеться насамперед про фрукти, овочі та хлібобулочні вироби. Як повідомив речник компанії Зденек Весецкі, нова технологія працюватиме як на касах самообслуговування, так і на традиційних касах.

Зараз систему тестують у відділах овочів та фруктів. Розумні ваги можуть автоматично визначати продукти та навіть розрізняти схожі за кольором товари. Крім того, компанія вивчає можливості використання штучного інтелекту для запобігання крадіжкам.

Подібні рішення вже застосовує чеська мережа COOP. Наприклад, якщо покупець покладе на ваги виноград, але спробує позначити його як моркву, система помітить невідповідність і попередить про неї.

Якщо людина все одно продовжить оформлення покупки, сповіщення отримає касир або оператор центру моніторингу. Технологія також здатна виявляти інші спроби шахрайства під час самообслуговування.

Штучний інтелект використовує й мережа Kaufland. Там розумні ваги самостійно пропонують покупцеві назву продукту після його зважування. Водночас клієнт може обрати інший товар зі списку, якщо система помилилася.

Інтелектуальні технології впроваджуються не лише в продуктових магазинах. Наприклад, спортивний ритейлер Decathlon використовує систему, яка автоматично визначає товари, коли покупець складає їх у спеціальний контейнер. Після оплати вбудовані чипи деактивуються. Така технологія вже працює і в угорських магазинах мережі.

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