Забудьте о кассирах в супермаркетах: уже скоро там заработают "умные" кассы

Новые технологии уже умеют отличать лимон от желтого перца и замечать попытки обмана

В европейских супермаркетах в скором времени может существенно измениться процесс покупок. Крупные торговые сети начинают внедрять систему на основе искусственного интеллекта.

По данным портала nlc, новая технология будет помогать быстрее распознавать товары на кассах и сделает обслуживание покупателей удобнее.

В частности, чешская сеть Globus планирует уже с 1 июля в тестовом режиме запустить систему искусственного интеллекта для распознавания товаров без штрихкодов. Речь идет прежде всего о фруктах, овощах и хлебобулочных изделиях. Как сообщил представитель компании Зденек Весецки, новая технология будет работать как на кассах самообслуживания, так и на традиционных кассах.

Сейчас система тестируется в отделах овощей и фруктов. Разумные весы могут автоматически определять продукты и даже различать схожие по цвету товары. Кроме того, компания изучает возможности использования искусственного интеллекта для предотвращения краж.

Подобные решения уже используют чешская сеть COOP. Например, если покупатель положит на весы виноград, но попытается обозначить его как морковь, система заметит несоответствие и предупредит о ней.

Если человек все равно продолжит оформление покупки, уведомление получит кассир или оператор центра мониторинга. Технология также способна выявлять другие попытки мошенничества во время самообслуживания.

Искусственный интеллект использует и сеть Kaufland. Там "умные весы" самостоятельно предлагают покупателю название продукта после его взвешивания. В то же время, клиент может выбрать другой товар из списка, если система ошиблась.

Интеллектуальные технологии внедряются не только в продуктовых магазинах. Например, спортивный ритейлер Decathlon использует систему, которая автоматически определяет товары, когда покупатель складывает их в специальный контейнер. После оплаты встроенные чипы деактивируются. Подобная технология уже работает и в венгерских магазинах сети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему большинство касс в АТБ обычно закрыты.