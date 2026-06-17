Покоління 60-70-х років має унікальний підхід до роботи: що саме їх вирізняє

Дорослі віком 50-60 років мають особливий погляд на стабільність

Поколінню людей віком приблизно 50–60 років з дитинства прищепили ідею, що наполеглива праця, лояльність до однієї роботи та скромні запити гарантують стабільне майбутнє. Багато хто роками дотримувався цих правил — працював понаднормово, не змінював роботодавця і розраховував на спокійну пенсію.

Але з часом система почала змінюватися. Детальніше про це написали в "vegoutmag".

Поступово традиційні пенсійні програми стали зникати, а замість них з’явилися накопичувальні системи, де відповідальність за майбутні виплати перейшла до самих працівників. Водночас реальні доходи не зростали суттєво: навіть при більшій зайнятості купівельна спроможність у багатьох залишилася приблизно на рівні десятиліть тому.

Через це виникла ситуація, коли люди працювали більше, але не отримали очікуваного фінансового результату. Багато хто досі сприймає це як власну помилку — ніби вони недостатньо старалися або неправильно планували життя. Однак експерти зазначають, що проблема значною мірою пов’язана не з особистими рішеннями, а зі змінами самої системи праці та пенсійного забезпечення.

Ще один важливий аспект — звичка "не вимагати більшого". Багатьох з дитинства вчили бути вдячними за наявне, не просити підвищення і не скаржитися. Це сформувало покоління, яке часто применшує власні потреби навіть тоді, коли обставини вже змінилися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що покоління людей 60–70-х років має приховану силу, якої сучасні покоління майже втратили.