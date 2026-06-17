Забудьте про дорогі дифузори: рецепт копійчаного спрею для ідеального запаху в домі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей аромат точно здивує гостей
Для найкращого аромату для дома, який точно сподобається всім, ваніль – це найкращий вибір. Це доводять дослідження, проведені у різних країнах та культурах світу.
Про це йдеться у журналі Woman’s World. Ваніль виступає як базова нота, а значить, вона довго зберігається і ідеально поєднується з цитрусовими верхніми нотами або сандаловими відтінками.
Це робить ваніль одночасно функціональною та безпрограшною, а також відмінним варіантом для тих, хто хоче створити свій фірмовий аромат для дому. Гості точно не залишать поза увагою запах у вашому будинку і проситимуть поділитися секретом.
Як зробити ванільний спрей
Для створення знадобиться лише пакетик ваніліну, тепла вода та флакон з пульверизатором. Також можна використовувати ванільний екстракт.
Ванілін необхідно розчинити у воді, потім потрясти флакон і обприскати цим розчином штори, м’які меблі, килими.
Текстиль добре вбирає запахи і може довго їх утримувати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як забрати запах смаженої їжі в будинку. Цей трюк, який працює краще за освіжувач.