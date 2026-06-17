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Забудьте про дорогі дифузори: рецепт копійчаного спрею для ідеального запаху в домі

Автор
Анастасія Мокрик
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Автор
Атмосфера затишку вдома
Атмосфера затишку вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей аромат точно здивує гостей

Для найкращого аромату для дома, який точно сподобається всім, ваніль – це найкращий вибір. Це доводять дослідження, проведені у різних країнах та культурах світу.

Про це йдеться у журналі Woman’s World. Ваніль виступає як базова нота, а значить, вона довго зберігається і ідеально поєднується з цитрусовими верхніми нотами або сандаловими відтінками.

Це робить ваніль одночасно функціональною та безпрограшною, а також відмінним варіантом для тих, хто хоче створити свій фірмовий аромат для дому. Гості точно не залишать поза увагою запах у вашому будинку і проситимуть поділитися секретом.

Як зробити ванільний спрей

Для створення знадобиться лише пакетик ваніліну, тепла вода та флакон з пульверизатором. Також можна використовувати ванільний екстракт.

Пакетик ваніліну
Пакетик ваніліну

Ванілін необхідно розчинити у воді, потім потрясти флакон і обприскати цим розчином штори, м’які меблі, килими.

Флакон із пульверизатором
Флакон із пульверизатором

Текстиль добре вбирає запахи і може довго їх утримувати.

Як зробити ванільний спрей
Як зробити ванільний спрей. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як забрати запах смаженої їжі в будинку. Цей трюк, який працює краще за освіжувач.

Теги:
#Запах #Спрей #Дім #Ваніль #Лайфхак