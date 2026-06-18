Не морозьте і не сушіть: знайдено кращий спосіб зберегти кріп свіжим на місяці

Простий спосіб заготівлі допоможе насолоджуватися смаком літнього кропу не лише в сезон

Кріп є однією з найулюбленіших пряних трав в українській кухні. Його додають до супів, овочевих страв, соусів, риби та домашніх солінь. Однак після зрізання зелень швидко втрачає свіжість, а листя починає в'янути. Саме тому багато господинь заморожують або сушать кріп на зиму.

Проте такі способи нерідко змінюють його структуру та частково позбавляють характерного аромату. Водночас існує менш відомий метод, який дозволяє зберегти зелень майже такою ж свіжою навіть через кілька місяців, пише femcafe.hu.

Секрет полягає у зберіганні кропу в олії. Для цього свіжу зелень потрібно добре промити, ретельно просушити та дрібно нарізати. Після цього кріп щільно складають у чисту скляну банку та заливають рослинною олією так, щоб вона повністю покрила зелень.

Банку слід щільно закрити та поставити в холодильник. Завдяки олії кріп не контактує з повітрям і значно довше зберігає свій смак та аромат. До того ж ароматизована олія також стане корисною на кухні — її можна використовувати для заправки салатів, приготування соусів або маринадів.

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