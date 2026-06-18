Не морозьте и не сушите: найден лучший способ сохранить укроп свежим на месяцы

Простой способ заготовки поможет наслаждаться вкусом летнего укропа не только в сезон

Укроп является одной из самых любимых пряных трав в украинской кухне. Его добавляют к супам, овощным блюдам, соусам, рыбе и домашним солениям. Однако после срезки зелень быстро теряет свежесть, а листья начинают увядать. Именно поэтому многие хозяйки замораживают или сушат укроп на зиму.

Однако такие способы нередко изменяют его структуру и частично лишают характерного аромата. В то же время существует менее известный метод, позволяющий сохранить зелень почти такой же свежей даже спустя несколько месяцев, пишет femcafe.hu.

Секрет заключается в хранении укропа в масле. Для этого свежую зелень нужно промыть, тщательно просушить и мелко нарезать. После этого укроп плотно складывают в чистую стеклянную банку и заливают растительным маслом так, чтобы она полностью покрыла зелень.

Банку следует плотно закрыть и поставить в холодильник. Благодаря маслу укроп не контактирует с воздухом и значительно дольше сохраняет свой вкус и аромат. К тому же ароматизированное масло также станет полезным на кухне – его можно использовать для заправки салатов, приготовления соусов или маринадов.

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