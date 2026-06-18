Соромилася камер і стала зіркою мережі. Як виглядає дочка Мелоні і хто її скандальний батько (відео)

Незручний момент на саміті G7 зняли камери

Єдина дочка прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні стала новою улюбленицею соцмереж після своєї появи на саміті G7. Дівчинка намагалася втекти від камер під час офіційної церемонії зустрічі, але її щире збентеження лише привернуло увагу журналістів. Відео з юною Джиневрою швидко розлетілося інтернетом і стало вірусним.

На кадрах, знятих медіа DWS, видно, як 9-річна Джиневра Джамбруно помітно соромиться фотографів. Дівчинка несміливо спускалася трапом літака, а під час офіційної зустрічі делегацій вона постійно трималася позаду матері. Дитина щосили намагалася сховатися від об’єктивів за спиною прем’єр-міністра.

Скріншот відео

Скріншот відео

Хто батько дочки Мелоні?

Джиневра Джамбруно народилася у вересні 2016 року. Її батьком є відомий італійський журналіст та телеведучий Андреа Джамбруно. Джорджія Мелоні розлучилася з ним у 2023 році після гучного скандалу, пов’язаного з його сексистськими висловлюваннями на адресу колег-жінок. З моменту розриву італійський політик самостійно виховує доньку, намагаючись поєднувати державні справи та материнство.

При цьому прем’єр-міністр ретельно приховує обличчя своєї єдиної доньки. У соцмережах Мелоні публікує спільні фото з дитиною, вибираючи певні ракурси або ретушує зображення.

Раніше "Телеграф" розповідав про шлях Джорджі Мелоні до політики. Лідер Італії народилася в Римі та визначилася з професією у 15 років.