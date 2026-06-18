Стеснялась камер и стала звездой сети. Как выглядит дочь Мелони и кто ее скандальный отец (видео)

Неловкий момент на саммите G7 засняли камеры

Единственная дочь премьер-министра Италии Джорджи Мелони стала новой любимицей соцсетей после своего появления на саммите G7. Девочка пыталась скрыться от камер во время официальной церемонии встречи, но ее искреннее смущение лишь привлекло внимание журналистов. Видео с юной Джиневрой быстро разлетелось по интернету и стало вирусным.

На кадрах, снятых медиа DWS, видно, как 9-летняя Джиневра Джамбруно заметно стесняется фотографов. Девочка робко спускалась по трапу самолета, а во время официальной встречи делегаций она постоянно держалась позади матери. Ребенок изо всех сил пытался спрятаться от объективов за спиной премьер-министра.

Скриншот видео

Скриншот видео

Кто отец дочери Мелони?

Джиневра Джамбруно родилась в сентябре 2016 года. Ее отцом является известный итальянский журналист и телеведущий Андреа Джамбруно. Джорджия Мелони рассталась с ним в 2023 году после громкого скандала, связанного с его сексистскими высказываниями в адрес коллег-женщин. С момента разрыва итальянский политик самостоятельно воспитывает дочь, стараясь совмещать государственные дела и материнство.

При этом премьер-министр тщательно скрывает лицо своей единственной дочери. В соцсетях Мелони публикует совместные фото с ребенком, выбирая определенные ракурсы, либо ретуширует изображения.

Ранее "Телеграф" рассказывал про путь Джорджи Мелони в политику. Лидер Италии родилась в Риме и определилась с профессией в 15 лет.